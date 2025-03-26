News

HEOS Feature-Update für Denon & Marantz und noch mehr Roon-Ready-Modelle

Bildquelle: Masimo

Das neue HEOS Firmware-Update bringt neue und verbesserte Funktionen mit und erweitert die Roon-Ready-Modelpalette. Folgende Features sind nach der Aktualisierung verfügbar:

USB Zeitsuche: Damit soll eine präzisere Kontrolle bei der Musikwiedergabe von USB möglich sein. Man kann jetzt zu einem bestimmten Punkt im Titel springen

Größere Warteschlange: Die Gesamtzahl der Titel, die der HEOS Wiedergabewarteschlange hinzugefügt werden können, wurde von vorher 300 Titeln auf 1.000 Titeln erhöht. Auch gespeicherte Wiedergabelisten können jetzt bis zu 1.000 Titel enthalten

SMB 3.0: Geräte unterstützen jetzt SMB 3.0 für die Netzwerkfreigabe. Die Nutzung der Vorgängerversion (SMB 1.0) wurde von den meisten NAS-Anbietern sowie von Windows eingestellt

Schnellere Ladezeit des Startbildschirms: Abhängig von Bedingungen und dem Inhalt soll sich die Zeit bis zur Anzeige des Inhalts um mehr als zwei Sekunden verkürzen

Die schnellere Ladezeit soll sich direkt nach dem Update der HEOS App einstellen. Die drei vorher genannten Funktionen sind direkte Geräte-Updates. Hier kann es bis zu zwei Wochen dauern, bis alle integrierten HEOS-Geräte das Update global erhalten.

Darüber hinaus sind nun folgende HEOS Built-in-Produkte Roon-Ready:

Denon

DNP-2000NE

Denon Home Wireless-Lautsprecher

Denon Home Amp

AVC-S670H

AVC-X3800H

DRA-900H

PMA-900HNE

Marantz

SACD 30n

MODEL M1

MODEL M4

CD 50n

MODEL 60n

MODEL 40n

AV10

STEREO 70s

