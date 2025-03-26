News
HEOS Feature-Update für Denon & Marantz und noch mehr Roon-Ready-Modelle
27.03.2025 (Philipp Kind)
Bildquelle: Masimo
Das neue HEOS Firmware-Update bringt neue und verbesserte Funktionen mit und erweitert die Roon-Ready-Modelpalette. Folgende Features sind nach der Aktualisierung verfügbar:
- USB Zeitsuche: Damit soll eine präzisere Kontrolle bei der Musikwiedergabe von USB möglich sein. Man kann jetzt zu einem bestimmten Punkt im Titel springen
- Größere Warteschlange: Die Gesamtzahl der Titel, die der HEOS Wiedergabewarteschlange hinzugefügt werden können, wurde von vorher 300 Titeln auf 1.000 Titeln erhöht. Auch gespeicherte Wiedergabelisten können jetzt bis zu 1.000 Titel enthalten
- SMB 3.0: Geräte unterstützen jetzt SMB 3.0 für die Netzwerkfreigabe. Die Nutzung der Vorgängerversion (SMB 1.0) wurde von den meisten NAS-Anbietern sowie von Windows eingestellt
- Schnellere Ladezeit des Startbildschirms: Abhängig von Bedingungen und dem Inhalt soll sich die Zeit bis zur Anzeige des Inhalts um mehr als zwei Sekunden verkürzen
Die schnellere Ladezeit soll sich direkt nach dem Update der HEOS App einstellen. Die drei vorher genannten Funktionen sind direkte Geräte-Updates. Hier kann es bis zu zwei Wochen dauern, bis alle integrierten HEOS-Geräte das Update global erhalten.
Darüber hinaus sind nun folgende HEOS Built-in-Produkte Roon-Ready:
Denon
- DNP-2000NE
- Denon Home Wireless-Lautsprecher
- Denon Home Amp
- AVC-S670H
- AVC-X3800H
- DRA-900H
- PMA-900HNE
Marantz
- SACD 30n
- MODEL M1
- MODEL M4
- CD 50n
- MODEL 60n
- MODEL 40n
- AV10
- STEREO 70s
