Pixars "Soul" erscheint als Blu-ray-Steelbook

Disney veröffentlicht "Soul" auch in Deutschland auf Blu-ray Disc. Laut Angaben von Amazon.de soll der Pixar-Animationsfilm am 22.04.2021 auf Blu-ray Disc & DVD erscheinen. Die Blu-ray Disc soll neben der Standard-Edition auch als Blu-ray Disc-Steelbook mit zusätzlicher Bonus-Disc erhältlich sein.

Eine Ultra HD Blu-ray wie in den USA wurde bislang noch nicht angekündigt. Momentan kann "Soul" bereits bei Disney+ in 4K Ultra HD mit HDR in den Formanten HDR10 und Dolby Vision abgerufen werden. Den englischen Ton gibt es dort in Dolby Atmos, die deutsche Synchro in Dolby Digital 5.1.