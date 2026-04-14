News

"Pinocchio Unstrung" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Plaion Pictures veröffentlicht "Pinocchio Unstrung" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Fantasy Horror-Thriller von Rhys Frake-Waterfield mit Robert Englund erscheint am 23.07.2026 als Ultra HD Blu-ray im Steelcase und auf Blu-ray Disc. Beide Blu-ray-Varianten sind voraussichtlich mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.