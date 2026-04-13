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HiFi Linzbach lädt zu Hör-Event mit Luxman und Produktpremiere ein

Bildquelle: Luxman / IAD

Das Bonner Traditionshaus HiFi Linzbach veranstaltet am 24. und 25. April 2026 ein HiFi-Event für Musikliebhaber und Technikinteressierte. In den Räumlichkeiten der historischen Villa können Besucher eine Auswahl hochwertiger Audiokomponenten in verschiedenen Hörräumen erleben.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht der japanische High-End-Hersteller Luxman, der aktuelle Produktgenerationen präsentiert. Als besonderes Highlight gilt die Deutschlandpremiere des neuen Luxman L-100C Vollverstärkers.

Begleitend zur Ausstellung werden Workshops angeboten, in denen Produktmanager Einblicke in Technik, Klangcharakteristik und unterschiedliche Musikquellen geben. Ziel der Veranstaltung ist es, audiophile Komponenten unter realistischen Bedingungen zu demonstrieren und den Austausch mit Interessierten zu fördern.

Das Event findet am Freitag (10–18 Uhr) und Samstag (10–14 Uhr) statt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

HiFi Linzbach GmbH

24. + 25. April 2026

Adenauerallee 124

53113 Bonn

https://www.hifi-linzbach.de/

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