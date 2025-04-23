News

PIEGA präsentiert mit USM, Leica und Celexon Erlebniswelt auf der High End 2025

PIEGA gibt schon mal einen Ausblick auf das, was es auf der kommenden High End Messe 2025 in Münschen zu sehen geben wird. Unter dem Leitsatz "The Sound of Colors" wird ein neues, innovatives Produkt Premiere feiern. DArüber hinaus erhält eine bestehende Serie ein Update durch begehrte Farbvarianten, die sich bereits in einer anderen Linie als Bestseller bewährt haben.

Beim Streben nach mehr Individualität und eleganter Wohnraumintegration denkt PIEGA aber noch weiter und präsentiert gemeinsam mit den Partnern USM, Leica und Celexon eine Erlebniswelt in München, die weit über klassische Produktpräsentationen hinausgehen soll. Der Fokus liegt auf einem ganzheitlichen Lösungskonzept für Wohn- und Medienräume, in dem Technik, Ästhetik und Funktion zu einem harmonischen Gesamtbild verschmelzen.

„Wir bieten keine Produkte – wir bieten Lösungen. Dieses Denken hat uns zusammengebracht.“ – Gemeinsames Statement der vier Marken

Unter dem Motto "Four Brands, One Vision" sollen alle Elemente (Möbel von USM, Bildwelten von Leica, intelligente Medientechnik von Celexon und feinste Klangkultur von PIEGA) nahtlos ineinandergreifen. Für ein stilvolles Zusammenspiel für moderne Lebensräume.

PIEGA findet man auf der High End 2025 in München im Atrium 3.1 in Raum D108.

