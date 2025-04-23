News

Sony: Neues PlayStation 5-Update mit neuen Audio-Funktionen veröffentlicht

Sony veröffentlicht ein umfangreicheres April-Update für die PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro. Im Mittelpunkt der neuen Software liegen neue Audio-Funktionen und klassische Benutzeroberflächen-Designs.

Die "Audiofokus"-Funktion kann mit Kopfhörern über USB oder einen analogen Anschluss (aber nicht HDMI) unter Einstellungen] > [Ton] > [Lautstärke] > [Audiofokus] aktiviert werden und bietet vier voreingestellte Fokustyp-Optionen:

Niedrige Frequenzen verstärken: Verstärkung von Geräuschen mit niedrigen Frequenzen wie dröhnende Motoren und Rumpeln.

Stimmen verstärken: Verstärkung von Sprach-Chats, Stimmen von Charakteren und anderen Sounds mittlerer Frequenzen.

Hohe Frequenzen verstärken: Verstärkung von Geräuschen mit hohen Frequenzen wie Schritte und metallische Geräusche.

Leise Geräusche verstärken: Verstärkung von Geräuschen mit einer niedrigen Lautstärke in einem großen Frequenzbereich.

Die Verstärkung kann für jede Voreinstellungsart auf drei verschiedene Stufen eingestellt und für Links/Rechts-Kanäle separat angepasst werden.

Außerdem lassen sich nach Installation des Updates über [System] > [Erscheinungsbild] > [Erscheinungsbild und Sound] für die PlayStation 5 klassische Benutzeroberflächen-Designs im Stil von PlayStation bis PlayStation 4 für den Home-Bildschirm auswählen.

Der Rollout des Updates beginnt am 24.04.2025 und soll nach und nach für sämtliche Konsolen weltweit bereitgestellt werden.

