Live Shopping-Event #4 von Plaion Pictures mit 10 EUR-Bonus (Update)

Plaion Pictures präsentiert am 28. Januar 2025 unter dem Motto "Exclusive Release – Live, Chapter 4" ein weiteres Live-Shopping-Event. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht wieder die Ankündigung neuer Shop Exclusives inklusive Live-Unboxing. Der Vorverkauf der Neuheiten wird wieder direkt nach der Ankündigung im Plaion Shop starten. Außerdem wird die "Filmsammlung des Jahres 2024" vorgestellt.

Außerdem gibt es u.a. einen Live-Chat, Behind-the-Scenes-Informationen und ein exklusives Gewinnspiel. Das Live-Shopping-Event startet um 19:00 Uhr.

Update: Im Rahmen des Live-Events wurden "Ju-On: The Grudge 1 & 2" auf Ultra HD Blu-ray sowie eine "Magnum"-Komplett-Edition auf Blu-ray Disc angekündigt, die exklusiv im Plaion Shop erhältlich sein werden. Bis zum 29.01. um 12:00 Uhr gibt es außerdem mit dem Rabatt-Code MONKEY einen 10 EUR-Rabatt ab 30 EUR Mindestbestellwert für alle bereits lieferbaren Titel im Plaion Shop.

