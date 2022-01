News

Philips stellt Nachfolger des "The One" mit bis zu 86 Zoll Bilddiagonale vor

Bildquelle: Philips

Philips präsentiert mit dem PUS8807 Direct LED-TV einen neuen Fernseher innerhalb der sogenannten Performance Serie. Der TV führt das Konzept des "The One" fort und soll essentielle, moderne Features und eine hohe Performance zu einem exzellenten Preis-/Leistungsverhältnis bieten. Mit dabei sind dreiseitiges Ambilight, HDMI 2.1 mit 48 Gbps Bandbreite inklusive VRR von 40-120 Hz und FreeSync Premium und ein Wide Colour Gamut 120 Hz Panel. Außerdem - erstmalig im Philips Portfolio - wird es den PUS8807 nicht nur in 43", 50", 55", 65" und 75", sondern auch in 86" geben.

Der Fernseher unterstützt HDR10+, Dolby Vision und HLG, bringt DTS Play-Fi Kompatibilität und ein 20 Watt Soundsystem mit Dolby Atmos-Funktionalität mit. Auch die Klangpersonalisierung mit Mimi ist möglich.

Der Philips PUS8807 soll ab Ende Q2 2022 erhältlich sein.

