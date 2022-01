News

Neuer Philips OLED TV mit OLED EX-Technologie und bis zu 77 Zoll-Diagonale

Bildquelle: Philips

Philips stellt mit dem OLED807 den ersten TV des Herstellers mit OLED EX-Technologie vor. In Kombination mit der 6. Generation der P5 AI Bildverarbeitung soll eine um 30% höhere Maximalhelligkeit gegenüber konventionellen OLED-Fernsehern erreicht werden. Ebenfalls mit an Bord sind eine verbesserte Variante von Ambilight, neue AI-Funktionen für eine Anpassung der Display-Parameter in Echtzeit sowie HDMI 2.1 mit 48 Gbps Bandbreite und HDR VRR Unterstützung von 40 bis 120 Hz.

Bei HDR bleibt man flexibel und unterstützt weiterhin alle relevanten Formate inklusive Dolby Vision und HDR10+ Adaptive. 2022 kommt zum ohnehin breiten Spektrum auch noch IMAX Enhanced-Kompatibilität hinzu.

Der Philips OLED807 soll in 48", 55", 65" und 77" voraussichtlich ab Ende Q2 2022 erhältlich sein. Preise wurden noch nicht bekanntgegeben. Am Wochenende folgt ein Special mit einer ausführlicheren Beschreibung der neuen und weiterentwickelten Funktionen.

