News

Sony: Finaler "Uncharted"-Trailer online

Sony hat den finalen Trailer für "Uncharted" veröffentlicht. Die Videogame-Verfilmung mit Spider-Man-Darsteller Tom Holland als Nathan Drake und Mark Wahlberg in der Rolle dessen Partners Victor „Sully“ Sullivan soll laut den aktuellen Planungen am 17.02.2022 in den deutschen Kinos starten.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.