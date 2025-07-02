News

"Phil Collins: No Jacket Required" erscheint mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc und als Vinyl LP-Set

02.07.2025 (Karsten Serck)

Rhino veröffentlicht "Phil Collins: No Jacket Required" auf Blu-ray Disc und als Vinyl-Sonderedition mit 4 LPs. Die Blu-ray Audio enthält neue Abmischungen von Steven Wilson in Dolby Atmos, DTS 5.1 und Stereo sowie den Original Stereo-Mix aus dem Jahr 1985. Die Vinyl-Box enthält auf vier Schallplatten neben dem "Half Speed"-remasterten Originalalbum noch einige weitere Tracks, Demos und Live-Aufnahmen.

Der Verkaufsstart ist für den 12.09.2025 geplant.

Tracklisting Blu-ray Disc

1. Sussudio
2. Only You Know And I Know
3. Long Long Way To Go
4. I Don't Wanna Know
5. One More Night
6. Don't Lose My Number
7. Who Said I Would
8. Doesn't Anybody Stay Together Anymore
9. Inside Out
10. Take Me Home

Tracklisting LP

LP1

Side A    

  1. Sussudio
  2. Only You Know And I Know
  3. Long Long Way To Go
  4. I Don't Wanna Know
  5. One More Night

Side B    

  1. Don't Lose My Number
  2. Who Said I Would
  3. Doesn't Anybody Stay Together Anymore
  4. Inside Out
  5. Take Me Home

LP2

Side A    

  1. Sussudio (Live, 1990)
  2. Don't Lose My Number (Live, 1997)
  3. Who Said I Would (Live, 1985)
  4. Long Long Way To Go (Live, 1994)

Side B    

  1. Only You Know And I Know (Live, 1994)
  2. Easy Lover (Live, 1997)
  3. Inside Out (Live, 1990)

LP3 

Side A    

  1. Doesn't Anybody Stay Together Anymore (Live, 1990)
  2. One More Night (Live, 1990)
  3. Take Me Home (Live, 1990)

Side B    

  1. One More Night (BBC Live Session)
  2. Long, Long Way To Go (Live Aid, 7/13/1985)
  3. Against All Odds (Take A Look At Me Now) (Live, 1985)
  4. Sussudio (A Hot Night In Paris)

LP4 

Side A        

  1. Only You Know And I Know (Demo)
  2. One More Night (Demo)
  3. Take Me Home (Demo)
  4. Sussudio (Demo)

Side B        

  1. The Man With The Horn    
  2. I Like The Way    
  3. We Said Hello Goodbye    
  4. Medley Mega Mix (Sussudio / Don't Lose My Number / You Can't Hurry Love)    
  5. Separate Lives

bereits erhältlich:

