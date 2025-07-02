"Phil Collins: No Jacket Required" erscheint mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc und als Vinyl LP-Set
Rhino veröffentlicht "Phil Collins: No Jacket Required" auf Blu-ray Disc und als Vinyl-Sonderedition mit 4 LPs. Die Blu-ray Audio enthält neue Abmischungen von Steven Wilson in Dolby Atmos, DTS 5.1 und Stereo sowie den Original Stereo-Mix aus dem Jahr 1985. Die Vinyl-Box enthält auf vier Schallplatten neben dem "Half Speed"-remasterten Originalalbum noch einige weitere Tracks, Demos und Live-Aufnahmen.
Der Verkaufsstart ist für den 12.09.2025 geplant.
Tracklisting Blu-ray Disc
1. Sussudio
2. Only You Know And I Know
3. Long Long Way To Go
4. I Don't Wanna Know
5. One More Night
6. Don't Lose My Number
7. Who Said I Would
8. Doesn't Anybody Stay Together Anymore
9. Inside Out
10. Take Me Home
Tracklisting LP
LP1
Side A
- Sussudio
- Only You Know And I Know
- Long Long Way To Go
- I Don't Wanna Know
- One More Night
Side B
- Don't Lose My Number
- Who Said I Would
- Doesn't Anybody Stay Together Anymore
- Inside Out
- Take Me Home
LP2
Side A
- Sussudio (Live, 1990)
- Don't Lose My Number (Live, 1997)
- Who Said I Would (Live, 1985)
- Long Long Way To Go (Live, 1994)
Side B
- Only You Know And I Know (Live, 1994)
- Easy Lover (Live, 1997)
- Inside Out (Live, 1990)
LP3
Side A
- Doesn't Anybody Stay Together Anymore (Live, 1990)
- One More Night (Live, 1990)
- Take Me Home (Live, 1990)
Side B
- One More Night (BBC Live Session)
- Long, Long Way To Go (Live Aid, 7/13/1985)
- Against All Odds (Take A Look At Me Now) (Live, 1985)
- Sussudio (A Hot Night In Paris)
LP4
Side A
- Only You Know And I Know (Demo)
- One More Night (Demo)
- Take Me Home (Demo)
- Sussudio (Demo)
Side B
- The Man With The Horn
- I Like The Way
- We Said Hello Goodbye
- Medley Mega Mix (Sussudio / Don't Lose My Number / You Can't Hurry Love)
- Separate Lives
