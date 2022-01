News

Peter Jacksons "The Beatles: Get Back"-Doku mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc

Disney veröffentlicht im März "The Beatles: Get Back" auf Blu-ray Disc. Die Doku-Serie von Peter Jackson erscheint am 03.03.2022 als 3 Blu-ray Disc-Set und wird im englischen Originalton mit Dolby Atmos-Mix präsentiert. Als Bonus-Material sind mehrere Sammler-Karten dabei.

