Pearl Jam: Dolby Atmos-Preview zum neuen "Dark Matter"-Album

Pearl Jam veröffentlichen im April ihr 12. Studio-Album "Dark Matter" als CD und LP sowie als "Deluxe Edition" mit Blu-ray Disc & CD. Die Blu-ray Audio enthält neben einer Hi Res Stereo-Abmischung das gesamte Album auch als Dolby Atmos-Mix.

Zum Verkaufsstart von "Dark Matter" am 19.04.2024 gibt es bereits am 16.04. ein Preview-Event in ausgewählten Kinos, die das komplette Album in Dolby Atmos präsentieren. Das globale "Dark Matter in The Dark"-Event ist auch in verschiedenen deutschen Kinos geplant. Dabei handelt es sich überwiegend um die Kinos der Kinoketten Cinemaxx und UCI. Die genauen Zeiten sind auf den Websites der Kinos zu finden.

Tracklisting "Dark Matter"

Scared Of Fear React, Respond Wreckage Dark Matter Won’t Tell Upper Hand Waiting For Stevie Running Something Special Got To Give Setting Sun

