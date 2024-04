News

Dolby Vision bald nicht mehr exklusiv in Dolby Cinema-Kinos

Traumpalast Esslingen, Bildquelle: Dolby

Kinofilme mit Dolby Vision und Dolby Atmos werden zukünftig in noch mehr Kinos zu sehen sein. Bislang wurden insbesondere die Dolby Vision-Inhalte nur in sogenannten Dolby Cinema Kinosälen gezeigt. Mit der neuen Lösung will Dolby den Kinobetreibern das Gesamtpaket aus Dolby Vision und Dolby Atmos in den bestehenden Sälen ermöglichen.

"Wir können es kaum erwarten, die transformative Kraft von Dolby Vision und Dolby Atmos in noch mehr Kinos auf der ganzen Welt zu bringen", sagt Jed Harmsen, Head of Cinema and Group Entertainment bei Dolby. "Nach dem stärksten Jahr von Dolby Cinema an den Kinokassen sind wir begeistert, den Kinobetreibern dieses neue Angebot zur Verfügung zu stellen, das den Kinobesuchern auf der ganzen Welt deutlich mehr Möglichkeiten eröffnet, Filme in Dolby in Premium-Kinos zu genießen."

Dolby wird das "kombinierte Dolby Vision und Dolby Atmos Erlebnis" im Rahmen der Cinemacon in Las Vegas, die vom 8. bis 11. April stattfindet, ausführlicher vorstellen. In der darauffolgenden Woche vom 16. bis 18. April soll es dann auch auf dem Filmtheaterkongress KINO 2024 in Baden-Baden etwas zu sehen und zu hören geben.

