"Peter Gabriel: Back To Front - Live In London" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Peter Gabriel veröffentlicht "Back To Front - Live In London" auf Ultra HD Blu-ray. Das bereits auf Blu-ray Disc erhältliche Konzert aus dem October 2013 zum 25-jährigen Jubiläum des Erfolgs-Albums "So" erscheint am 10.05.2024 als neue 4K-Edition inklusive dem Making of-Featurette "Back To Front – The Visual Approach".

Zum Ton werden keine genauen Angaben gemacht. Die Blu-ray-Edition ist mit DTS HD MA 5.1 und PCM-Stereo-Ton ausgestattet.

Am 26.04.2024 erscheint außerdem Peter Gabriels neuestes Album "I/O" noch einmal als Boxset mit allen Blu-ray, CD & Vinyl-Varianten in einer Hartbox.

bereits erhältlich:

Tracklisting

1) Daddy Long Legs

2) Come Talk to Me

3) Shock the Monkey

4) Family Snapshot

5) Digging in the Dirt

6) Secret World

7) The Family and The Fishing Net

8) No Self Control

9) Solsbury Hill

10) Show Yourself

11) Red Rain

12) Sledgehammer

13) Don’t Give Up

14) That Voice Again

15) Mercy Street

16) Big Time

17) We Do What We’re Told (Milgram’s 37)

18) This is the Picture (Excellent Birds)

19) In Your Eyes

20) The Tower That Ate People

21) Biko

