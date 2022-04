News

"Peacemaker": Warner will "The Suicide Squad" Spin-Off-Serie demnächst in Deutschland zeigen

Warner kündigt den Start von "Peacemaker" in Deutschland an: Auf YouTube wurde ein Kurz-Clip mit dem Intro zur Serie veröffentlicht, der den kurzen Hinweis enthält: "Demnächst gibt es die DC Serie in Deutschland".

Weitere Details wurde nicht bekannt gegeben. So sind weder der genaue Start-Termin oder ein TV-Sender/Streaming-Anbieter bekannt, bei dem "The Peacemaker" in Deutschland gezeigt wird. Auch auf der Warner-Website gibt es dazu bislang noch keine Informationen.

In den USA und weiteren Ländern ist "Peacemaker" seit dem 13. Januar 2022 beim Streaming-Dienst HBO Max verfügbar. Die zweite Staffel ist bereits in Planung.

Warner arbeitet bereits seit langem in Deutschland mit Sky zusammen, hat aber im Februar auch eine Kooperation für Filme und HBO-Serien mit RTL angekündigt.

