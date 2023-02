News

Park Chan-wooks "Die Frau im Nebel" jetzt im Kino und bald auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Plaion Pictures veröffentlicht "Die Frau im Nebel" (Heojil Kyolshim / Decision to leave) im Mai auf Blu-ray Disc und 4K Ultra HD Blu-ray. Der koreanische Thriller von "Oldboy"-Regisseur Park Chan-wook läuft seit heute in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich am 25.05.2023 als Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray-Mediabook mit verschiedenen Cover-Varianten.

Der Film wird mit deutschem und koreanischem DTS HD MA 5.1-Sound auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray präsentiert. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind mehrere Hintergrund-Featurettes und Interviews geplant.

Die Frau im Nebel (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,40:1 (HDR10 & Dolby Vision)

Ton: Deutsch, Koreanisch (DTS HD MA 5.1)

Extras:

Einführung mit Park Hae-il und Tang Wei

Behind the Scenes in Cannes

Featurette

Interviews mit Park Chan-wook u.a.

VFX-Reel

BTS-Bildergalerie

Trailer

Booklet über Park Chan-wook und DIE FRAU IM NEBEL von Andreas Ungerböck

