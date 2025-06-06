News

Thriller "The Surfer" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Constantin Film veröffentlicht "The Surfer" im Juli auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Der Thriller von "Vivarium"-Regisseur Lorcan Finnegan mit Nicolas Cage über einen Surfer, der an den Strand seiner Jugend zurückkehrt und dort von einer Gruppe Einheimischer bedroht wird, lief bislang nur auf verschiedenen Festivals und erscheint am 25.07.2025 fürs Heimkino. Beide Blu-ray-Varianten werden voraussichtlich mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein.

