Paramount kündigt nächsten Star Trek-Kinofilm an

Paramount kündigt den nächsten "Star Trek"-Kinofilm an. Nach einer längeren Kinopause und vielen neuen Serien für Streaming-Dienste soll das nächste Kino-Abenteuer jetzt in zwei Jahren auf die große Leinwand kommen: In den USA plant Paramount derzeit den Kino-Start des neuen "Star Trek"-Films am 09.06.2023.

Außer dem Datum gibt es bislang noch keine Informationen zum Inhalt des Films oder der Besetzung.

"Star Trek Beyond" von Justin Lin war 2016 bislang der letzte "Star Trek"-Kinofilm nachdem J.J. Abrams "Star Trek" (2009) und "Star Trek Into Darkness" (2013) inszeniert hatte.