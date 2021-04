News

Alle Details zur "Indiana Jones 4 Movie Collection" auf 4K Ultra HD Blu-ray

Paramount hat alle Details zur "Indiana Jones 4 Movie Collection" bekannt gegeben, die am 10.06.2021 auf Ultra HD Blu-ray erscheint.

Alle vier Filme werden in Ultra HD mit Dolby Vision und HDR 10, erstmals deutschem Dolby TrueHD 5.1.-Sound und einem englischen Dolby Atmos-Mix präsentiert.

Jeder Film wurde laut Paramount mithilfe umfangreicher visueller Effekte von 4K-Scans der Originalnegative neu gemastert. Für den unter der Aufsicht des Sounddesigners Ben Burtt erstellten Dolby Atmos-Mix wurde ausschließlich auf die Original-Soundelemente zurückgegriffen, um den ursprünglichen kreativen Entscheidungen so treu wie möglich zu bleiben. Außerdem ist bei der für den deutschen Markt lokalisierten Version die deutsche Original-Kinosynchronisation von "Jäger des verlorenen Schatzes" in Dolby Digital 2.0 dabei.



Die Indiana Jones 4K Collection erscheint als Digipak mit Booklet sowie in einer limitierten 4K Steelbook Edition mit vier Steelbooks im Schuber. Jeder Film wird auf 4K Ultra HD Blu-ray Disc mit Original-Kinotrailern sowie auf der zugehörigen Blu-ray Disc präsentiert. Beide Boxsets enthalten zudem eine zusätzliche Blu-ray mit sieben Stunden Bonusmaterial.

Alle vier Indiana Jones-Filme werden ab dem 10. Juni auch auf digitalen Plattformen veröffentlicht und bei Apple Tunes in 4K & Dolby Vision mit englischem Dolby Atmos-Sound sowie iTunes Extras-Bonusmaterial erhältlich sein.

Parallell zu den Ultra HD Blu-rays erscheinen die vier Indiana Jones-Filme auch neu auf Blu-ray Disc mit englischem DTS HD MA 5.1 und deutschem Dolby Digital 5.1-Ton.

Indiana Jones 4-Movie-Collection (Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,35:1 (HDR10 & Dolby Vision)

Ton: Englisch (Dolby Atmos), Deutsch (Dolby TrueHD 5.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch

Extras auf Bonus-Blu-ray:

Am Set bei “Jäger des verlorenen Schatzes“

Vom Dschungel in die Wüste

Vom Abenteuer zur Legende

Die Produktion der Filme

Das Making Of von Jäger des verlorenen Schatzes (1981)

Das Making Of von Jäger des verlorenen Schatzes

Das Making Of von Indiana Jones und der Tempel des Todes

Das Making Of von Indiana Jones und der letzte Kreuzzug

Das Making Of von Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels

Hinter den Kulissen

Die Stunts von Indiana Jones

Der Sound von Indiana Jones

Die Musik von Indiana Jones

Die Spezialeffekte von Indiana Jones

Das schmelzende Gesicht!

Indiana Jones und die Krabbeltiere

Reise mit Indiana Jones: Drehorte

Indys Frauen: Ein Tribut des American Film Institute

Indys Freunde und Feinde

Berühmte Ausstattungsgegenstände

Die Effekte von Indy

Abenteuer Vorproduktion