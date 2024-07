News

Paramount: Erster "Transformers: One"-Trailer online

Paramount hat den ersten Trailer für "Transformers: One" veröffentlicht:

Der neue animierte Transformers-Film von "Toy Story 4"-Regisseur Josh Cooley soll am 20.09.2024 in den US-Kinos starten. Der als Prequel konzipierte Film spielt auf dem Planeten Cybertron und im englischen Original werden Chris Hemsworth und Brian Tyree Henry die Stimmen von Optimus Prime und Megatron sprechen. Zu den weiteren Sprechern gehören u.a. Scarlett Johansson, Jon Hamm, Steve Buscemi und Laurence Fishburne. Sofern "Transformers: One" erfolgreich ist, soll die Geschichte zu einer Trilogie erweitert werden.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.