Steven Soderberghs "Out of Sight" erscheint noch einmal auf Blu-ray Disc

OneGate Media veröffentlicht "Out of Sight" im Herbst auf Blu-ray Disc. Das Steven Soderbergh-Gangster-Drama mit George Clooney und Jennifer Lopez aus dem Jahr 1998 erscheint am 06.09.2024 als Blu-ray Disc-Neuauflage. Die Blu-ray Disc wird voraussichtlich mit deutschem und englischem DTS 5.1-Ton ausgestattet sein.

