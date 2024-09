News

"Bad Boys: Ride or Die" erscheint im September auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Sony veröffentlicht "Bad Boys: Ride or Die" im September auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der vierte Teil der Action-Reihe mit Will Smith wurde jetzt offiziell für den 26.09.2024 fürs Heimkino angekündigt. Die Ultra HD Blu-ray erscheint in der Erstauflage auch als Steelbook und unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes, Deleted Scenes, Outtakes & Bloopers geplant. Bereits jetzt ist "Bad Boys: Ride or Die" in 4K auf digitalen Plattformen wie Amazon Prime Video und Apple iTunes zum Kauf erhältlich.

Das Ultra HD-Steelbook ist derzeit nur vereinzelt im Handel vorbestellbar aber weiterhin über den Plaion Shop des deutschen Sony-Vertriebs erhältlich.

bereits erhältlich:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.