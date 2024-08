News

Paramount: Erster "Sonic the Hedgehog 3"-Trailer online

Paramount hat den ersten Trailer für "Sonic the Hedgehog 3" veröffentlicht:

Das dritte Kino-Abenteuer der SEGA-Stars wurde wieder von Jeff Fowler inszeniert und soll am 25.12.2024 in den deutschen Kinos starten. Bereits am 12.09.2024 veröffentlicht Paramount die erste Staffel der Serie "Knuckles" auf Blu-ray Disc.

Offizielle Synopsis:

Knuckles und Tails treffen auf einen neuen und überaus mächtigen Gegner: Shadow, ein mysteriöser Bösewicht, der über enorme, schier unvorstellbare Kräfte verfügt. Da ihre Fähigkeiten in jeder Hinsicht unterlegen sind, muss Team Sonic eine unerwartete Verbindung eingehen, um Shadow aufzuhalten und die Erde zu beschützen.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.