News

Wharfedale stellt neuen Heritage Lautsprecher Super Linton vor

Bildquelle: Wharfedale

Wharfedale erweitert die beliebte Heritage-Serie mit der Super Linton um einen weiteren Lautsprecher im Retro-Stil. Inspiriert von der ursprünglichen Super Linton aus den 60ern hebt die Neuauflage die Tradition des Originals auf ein neues Level und soll eine perfekte Kombination aus klassischem Design und moderner Technik bieten.

Optisch bleibt sie dem Vorgänger treu, wurde aber vollständig mit zeitgemäßen Technologien und modernen Entwicklungen optimiert. Ein vergrößertes Gehäuse mit speziellem Wharfedale-Sandwich-Design, bei dem zwei MDF-Schichten durch eine dämpfende Klebeschicht. verbunden sind, kommt zum Einsatz. Das Dreiwege-System setzt außerdem auf einen neuen Tieftöner mit stärkerem Magnetantrieb, der direkt für die neue Super Linton entwickelt wurde und bis auf 32Hz hinunter spielt. Generell hat die Super Linton viel mit dem Topmodell Dovedale gemein und bringt einen Hochtöner mit, der ebenfalls eine leichte Gewebekalotte mit keramischem Magnetantrieb kombiniert.

Die Wharfedale Super Linton sind ab Mitte Dezember 2024 in folgenden Ausführungen erhältlich:

Walnuss

Mahagoni

Eiche Schwarz

Die UVP beträgt 1.998 Euro pro Paar. Die optionalen Lautsprecherständer sind in der farblich passenden Variante separat für 398 Euro pro Paar verfügbar.

Weitere Informationen unter:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.