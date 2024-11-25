News

"Element of Crime: Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin" erscheint auf Blu-ray Disc (Update)

Leonine veröffentlicht "Element of Crime: Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin" auf Blu-ray Disc. Die Dokumentation von Charlie Hübner über die Band um Sven Regener läuft seit dem 03.10.2024 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich am 14.02.2024 mit deutschem 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

Update: Ursprünglich sollte die Doku als Mediabook mit Blu-ray Disc und DVD erscheinen. Stattdessen ist jetzt eine Veröffentlichung als einfache Blu-ray Disc in Standard-Verpackung geplant. Vorbestellungen für das Mediabook sind dadurch hinfällig.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.