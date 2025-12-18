Panasonic-TVs bekommen Auracast-Update
Bildquelle: Panasonic
Mit dem aktuellen Software-Update sind Panasonic Premium-Fernseher jetzt mit Auracast Bluetooth LE-Audio kompatibel. Auracast ist für folgende TV-Baureihen von Panasonic verfügbar:
- Z95B (Test!)
- Z95A
- Z93A
- Z90B (Test!)
- Z90A
- Z85A
- W95B
- W95A
- W93B
- W93A
- W90A
Bei diesen Geräten kann man mit der neuen Software eine unbegrenzte Anzahl von Bluetooth- und Auracast-fähigen Kopfhörern verbinden, wie z.B. den Technics EAH-AZ100. Die TV-Audiosignale werden dann gleichzeitig an alle angeschlossenen Geräte übertragen.
Das Update wird lt. Panasonic im Laufe des Dezembers 2025 bereitgestellt.
Weitere Informationen unter:
- https://www.panasonic.com/de/
- https://www.panasonic.com/de/consumer/flachbildfernseher/tipps-aktionen/highlights/tipps-fuer-passende-tv-groesse.html
- https://www.technics.com/de/produkte/kopfhoerer/eah-az100.html
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