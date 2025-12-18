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Panasonic-TVs bekommen Auracast-Update

Bildquelle: Panasonic

Mit dem aktuellen Software-Update sind Panasonic Premium-Fernseher jetzt mit Auracast Bluetooth LE-Audio kompatibel. Auracast ist für folgende TV-Baureihen von Panasonic verfügbar:

Z95B (Test!)

Z95A

Z93A

Z90B (Test!)

Z90A

Z85A

W95B

W95A

W93B

W93A

W90A

Bei diesen Geräten kann man mit der neuen Software eine unbegrenzte Anzahl von Bluetooth- und Auracast-fähigen Kopfhörern verbinden, wie z.B. den Technics EAH-AZ100. Die TV-Audiosignale werden dann gleichzeitig an alle angeschlossenen Geräte übertragen.

Das Update wird lt. Panasonic im Laufe des Dezembers 2025 bereitgestellt.

Weitere Informationen unter:

Panasonic & Technics Tests auf areadvd.de:

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