TEST: Panasonic 48 Zoll 4K-OLED-TV Z90BE6 - der richtige Kandidat für Liebhaber eines authentisches Kino-Bildes

Der 4K-OLED-TV Panasonic TV-48Z90BE6 ist in 48 Zoll für rund 1.550 EUR erhältlich. Alternativ gibt es die Modelle dieser Baureihe auch noch in 42, 55, 65 und 77 Zoll. Die Baureihe Z90B ist mit dem HCX Pro AI-Prozessor MK II ausgestattet. Der hochentwickelte Prozessor verfügt über leistungsstarke KI-Funktionen.

Auto AI: Mithilfe künstlicher Intelligenz analysiert der Panasonic TV-48Z90BE6 das aktuell anliegende Signal und passt Bild- und Toneinstellungen in Echtzeit umgehend an. Auto AI weiß um die Einstellungen für Sport, Live-Musik, Kinoszenen und andere Quellen– und nimmt sie entsprechend vor.

4K-Fine-Remaster für höhere Auflösung, „Dual Super Resolution“: Optimierte Auflösung und nahtlose Farbübergänge werden durch die Super Resolution-Technologie mit Unterstützung von KI erreicht.

Panasonic hat zwei Hochkonvertierungstechnologien, KI und mathematische Modelle, zusammengebracht, um schärfere und zugleich natürlichere Bilder zu liefern, insbesondere bei Inhalten in Full HD und darunter.

KI-HDR-Remaster – Dynamischere Bilder sowohl bei der Live-Fernsehübertragung und als auch beim Streaming: Diese Technologie wandelt konventionelle Fernsehbilder in kontrastreichere Bilder um, indem sie einen Konvertierungsalgorithmus, der mit AI entwickelt wurde, verwendet.

HCX Pro AI-Prozessor

Zudem ist der Panasonic-Fernseher mit integriertem Fire TV und Penta Tuner und mit einem ausgesprochen noblen Design ausgestattet. Kompatibel ist unser Testgerät zu HDR10+ Adaptive, HDR10, HLG und Dolby Vision IQ.

Leider ist das Master OLED Pro-Panel nur den größeren Versionen in 55, 65 und 77 Zoll vorbehalten, die beiden Modelle in 42 und in 48 Zoll nehmen mit einem ewas einfacheren Panel vorlieb. Auch dieses erbringt allerdings, das sei schon hier versichert, eine herausragende Bildqualität.

Durch den Einsatz von KI erkennt der Panasonic TV-48Z90BE6, wenn beispielsweise eine Sport-Sendung läuft, und stellt Bild- und Tonparameter darauf automatisch ein.

Für Filmliebhaber, die authentisches Kinoerlebnis fokussieren, wurde der Panasonic TV-48Z90BE6 mit dem FilmmakerMode ausgestattet. Der Filmmaker Mode wurde von der UHD Alliance in Zusammenarbeit mit führenden Hollywood-Regisseuren zur Serienreife gebracht und ermöglicht eine enorm realistische Bildwiedergabe bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Zusammen mit Panasonics Intelligent Sensing-Technologie passt der Fernseher auch Elemente wie Farbtemperatur und Schattendetails automatisch an, so beispielsweise wärmere Töne in schwach beleuchteten Räumen oder eine Aufhellung dunkler Bereiche in Umgebungen mit viel Licht. Intelligent Sensing umfasst noch mehr Möglichkeiten. Das System optimiert die Bildqualität speziell für helle Räume, um die Sichtbarkeit zu verbessern, ohne die Genauigkeit zu mindern. Ergänzt wird die Vielzahl an Technologien zur Verbesserung der Bildqualität im Panasonic TV-48Z90BE6 durch Dolby Vision IQ.

Aus akustischer Sicht an Bord ist "Dynamic Theater Surround Pro" sowie die Unterstützung für Dolby Atmos® Support. Es finden sich ein 30 W-Subwoofer und Front-Firing-Lautsprecher, sodass ein guter Sound auch ohne eine externe, zusätzliche Soundbar möglich wird.

Mit dem Game Mode Extreme, HDMI 2.1-Support und Unterstützung für VRR mit bis zu 144 Hz steht der Z90B zudem für hochklassiges, modernes Gameplay. Der Fernseher ist NVIDIA® G-SYNC® kompatibel und AMD FreeSync™ 4 Premium zertifiziert. Dank Dolby Vision wird das Gaming durch unglaubliche Helligkeit, Farbe, Kontrast und Details weiter gesteigert (Dolby Vision-Games sind hier natürlich Grundvoraussetzung). Zusammen mit der Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und der geringen Eingabeverzögerung heißt dies, dass jede Controller-Aktion mit exorbitanter Geschwindigkeit auf dem Bildschirm wiedergegeben wird, was den Spielern ein stets stimmiges Gameplay garantiert.

Der Panasonic TV-48Z90BE6 ist darüber hinaus mit Apple AirPlay und Apple Home kompatibel. So kann man nicht nur Filme, Musik, Fotos und mehr ohne Umwege vom iPhone, iPad oder Mac auf ihren Fernseher streamen, sondern auch den Smart-TV über die Home-App beziehungsweise Siri steuern, um die Lautstärke einzustellen den gewünschten Eingang auszuwählen.

Verarbeitung

Großer Standfuß

Standfuß von hinten

Soundsystem

Sehr schmaler Rahmen

Im Detail: Extrem gute Verarbeitung

Hier aus Perspektive von hinten

Rückseite komplett

Hinten befinden sich Teile des Soundsytems

Der Panasonic TV-48Z90BE6 besitzt einen großformatigen und soliden, sehr gut verarbeiteten Standfuß. Was den eigentlichen Smart-TV angeht, finden wir im unteren Bereich ein akkurat im Soundbar-Style integriertes Soundsystem mit Kunststoffgitter, das sauber eingepasst wurde. Unaufflääig ans Display schmiegt sich der extrem schmale Rahmen, er fällt bei genauer Betrachtung durch sehr geringe und gleichmäßige Spaltmaße sowie eine tadellose Oberflächenqualität positiv auf. Aus seitlicher Perspektive betrachtet, ist der TV oben sehr dünn, unten ist deutlich mehr Bautiefe vorhanden. Das Glare-Display sorgt für hohe Farbtreue, erzeugt aber Reflexionen. Daher sollte es, möchte man z.B. einen Film verfolgen, der überwiegend in der Dunkelheit spielt, besser nur sehr geringen bis keinen externen Lichteinfall im Raum geben.

Anschlüsse

Anschlüsse insgesamt

Seitlich zu finden sind 4 x HDMI (HDMI 1 mit 144 Hz-Kompatibilität, HDMI 2 mit 144 Hz und eARC) sowie ein CI-Slot und der USB 3-Anschluss

Hinten untergebracfht wurden der optische Digital-Audioanschluss, RJ45-Buchse, die Tuneranschlüsse, eine Buchse für Headphone/Subwoofer plus 2 x USB

Fernbedienung

Fernbedienung

Dem Panasonic-TV liegt eine klassische Ausführung mit zahlreichen Tasten und Funktionselementen bei. Die Fernbedienung ist recht lang, dabei eher schmal. Wir notieren ein durchaus beträchtliches, aber nicht unangenehmes Gewicht und stoßen auf angenehm gummierte Tasten. Im gegensatz zum Beispiel zu Solar-Remotes bei Samsung oder Hisense läuft das Panasonic-Exemplar mit konventionellen AAA-Batterien (2 Stück).

Wenden wir uns dem Layout zu.

Oberer Bereich

Ganz oben befindet sich der Standby-Button. Darunter grenzen Bedienelemente für Bild und Eingangswahl TV/AV an. Es folgen Direktzugriffstasten für Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Amazon Music und Apps. Dann kommen die vier Farbtasten z.B. für HbbTV. Weitere sich anschließende Tasten umfassen Live-TV, den Zugriff aufs Mikrofon, das Zahnrad für die Einstellungen, die Info-Taste und die konfigurierbare MyApp-Taste. Im Anschluss folgt die Navigationseinheit. Darunter befinden sich der Return- und der Optionsbutton. Je nachdem, welche Empfangsart man gerade nutzt, bietet der Optionsbutton ein unterschiedliches Menü, das rechts auf dem Screen angezeigt wird. Es folgt der runde Button fürs Home Menu. Dann die Tasten für den Spielbetrieb sowie die List/Provider-Taste. Darunter angeordnet wurden die Wipptasten für Lautstärke und Kanalwechsel. Zwischen ihnen befinden sich die Mute-, die Text- und die STTL-Taste. Zum Schluss ergänzt eine 10er Tastatur das Angebot, ganz unten finden sich noch Knöpfe für Off Timer und Last View. Wer konventionelle Fernbedienungen schätzt, kommt hier voll auf seine Kosten. Zudem wirkt die Panasonic-Fernbedienung recht hochwertig, obwohl sie komplett aus Kunststoff gefertigt wurde. Die Tasten weisen eine angenehme, praxisgerechte Größe auf.

Auf der folgenden Seite widmen wir uns der ersten Inbetriebnahme.

