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Oscar-Verleihung in Zukunft exklusiv bei YouTube

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences und YouTube haben einen mehrjährigen Vertrag unterzeichnet, der YouTube die exklusiven globalen Rechte an den Oscars einräumt, beginnend 2029 mit der 101. Oscar-Zeremonie und mit einer Laufzeit bis 2033.

Die Oscars, einschließlich der Berichterstattung über den roten Teppich, Inhalte hinter den Kulissen, Zugang zum Governors Ball und mehr, werden weltweit live auf YouTube und für YouTube TV-Abonnenten in den Vereinigten Staaten verfügbar sein. YouTube plant die Übertragung mit Untertiteln und Audiospuren in mehreren Sprachen.

Neben den Oscars werden auch weitere Hollywood-Veranstaltungen der Academy von YouTube übertragen. Dazu gehören u.a. die Governors Awards, die Oscar-Nominierungsankündigung, das Oscar-Nominierungs-Mittagessen, die Student Academy Awards, die Scientific and Technical Awards, Interviews mit Academy-Mitgliedern und Filmemachern, Filmbildungsprogramme und Podcasts.

Ob es auch Veränderungen für die Gestaltung der Oscar-Show selbst geben soll, ist noch offen. In den USA wird die Oscar-Verleihung bislang beim TV-Sender ABC gezeigt und in Deutschland bei ProSiebenSat.1.

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