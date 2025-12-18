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CES: LG präsentiert neue Micro-RGB-Ferneher

Bildquelle: LG

Auf der CES 2026 in Las Vegas zeigt LG mit dem Micro RGB evo TV (MRGB95) einen neuen High-End-Fernseher. Hier kommen die bislang kleinsten von LG eingesetzten RGB-LEDs zum Einsatz, die mit OLED-ähnlicher Präzision angesteuert werden sollen. Herzstück ist der neue alpha11 AI Prozessor Gen 3 mit "Dual-AI-Engine" und "Dual Super Upscaling" für besonders scharfe, natürliche und plastische Bilder. In Kombination mit RGB Primary Color Ultra soll der Fernseher laut Intertekt-Zertifizierung eine vollständige 100%-Abdeckung der Farbräume BT.2020, DCI-P3 und Adobe RGB erreichen. Ergänzend sorgt Micro Dimming Ultra mit über tausend Dimming-Zonen für hohe Kontraste und detailreiche Bilddarstellung, so der Hersteller.

Bei den Smart-Funktionen setzt LG auf die direkte Integration von Microsoft Copilot und Google Gemini. Hinzu kommen personalisierbare webOS-Features wie Voice ID, AI Picture & Sound Wizard und AI Concierge.

Der LG Micro RGB evo TV wird in 75, 86 und 100 Zoll erhältlich sein und ist auf der CES 2026 (6.–9. Januar, Las Vegas) erstmals zu sehen.

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