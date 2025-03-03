"Paddington in Peru" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)
StudioCanal veröffentlicht "Paddington in Peru" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der dritte Teil der "Paddington"-Reihe mit Hugh Bonneville, Olivia Colman, Antonio Banderas, Emily Mortimer, Hugh Grant und Jim Broadbent läuft seit dem 30.01.2025 in den deutschen Kinos und erscheint am 15.05.2025 fürs Heimkino.
Update: "Paddington in Peru" erscheint auch als "3 Filme Collection" mit allen drei Teilen der Reihe auf Ultra HD Blu-ray, die jetzt auch bei Amazon vorbestellbar ist:
- Paddington 3 Filme Collection [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Paddington 3 Filme Collection [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
Am 13.02.2025 wurde außerdem der erste "Paddington"-Film aus dem Jahr 2014 auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht.
