News
"Malcolm X" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)
04.03.2025 (Karsten Serck)
StudioCanal veröffentlicht "Malcolm X" auf Ultra HD Blu-ray. Das Spike Lee-Biopic mit Denzel Washington und Angela Bassett aus dem Jahr 1992 erscheint am 15.05.2025 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton.
Update: "Malcolm X" ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:
- Malcolm X [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Malcolm X [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Malcolm X [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
