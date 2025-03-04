News

"Malcolm X" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)

04.03.2025 (Karsten Serck)

StudioCanal veröffentlicht "Malcolm X" auf Ultra HD Blu-ray. Das Spike Lee-Biopic mit  Denzel Washington und Angela Bassett aus dem Jahr 1992 erscheint am 15.05.2025 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton.

Update: "Malcolm X" ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:

