News

"Paddington" mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray

StudioCanal veröffentlicht "Paddington" auf Ultra HD Blu-ray. Die auf dem Buchklassiker basierende Bären-Komödie mit Tim Downie, Nicole Kidman, Peter Capaldi und Sally Hawkins aus dem Jahr 2014 erscheint am 13.02.2025 mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton auf Ultra HD Blu-ray. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material ist ein Making of geplant.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.