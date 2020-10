News

Offizielles "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" Titellied-Video online

Rund sechs Wochen vor dem Kinostart des neuen James Bond-Films ist jetzt auch das offizielle Video mit dem bereits im Frühjahr vorgestellten Theme-Song zu "Keine Zeit zu sterben" (No Time To Die) veröffentlicht worden. "No Time To Die" von Billie Eilish präsentiert sich mit der Orchesterbegleitung von Hans Zimmer und der Gitarre von Johnny Marr sehr klassisch und auch das dazugehörige Video bedient sich bekannter Elemente aus der 007-Historie. Der Kinostart von "Keine Zeit zu sterben" ist für den 12.11.2020 geplant.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.