Android TV-Fernseher bekommen neues Google TV-Design

Google wird das Menü-Design des neuen "Chromecast mit Google TV" zukünftig auch bei Fernsehern mit Android TV-Betriebssystem einsetzen. In den USA kündigte Google an, dass Google TV ab 2021 auf Fernsehern von Sony und weiteren Android TV OS-Partnern verfügbar sein soll. Ausserdem kommt das Google TV-Design in den USA auch als Android-Update für die Google Play Movies & TV-App zum Einsatz.

Die neue Google TV-Oberfläche stellt ähnlich wie bei Amazons Fire TV Filme und Serien mehr in den Vordergrund. Beim neuen Chromecast mit Google TV lassen sich aus dem Google Play Store Apps wie YouTube, Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ oder die ARD & ZDF-Mediatheken installieren. Filme und Serien aus verschiedenen Streaming-Diensten werden auf dem Startbildschirm kombiniert dargestellt. Ausserdem soll es auch eine Preisvergleichsfunktion geben.

Der "Chromecast mit Google TV" mit 4K Ultra HD-Streaming bis 60 fps inklusive Dolby Vision, HDR10 und HDR10+ sowie Dolby Atmos-Sound kostet 69,99 EUR und soll voraussichtlich ab Mitte Oktober in Deutschland erhältlich sein.

