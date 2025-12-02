News

Nubert nuVero nova 12 ab sofort lieferbar

Bildquelle: Nubert

Nubert erweitert mit der nuVero nova 12 die nuVero nova Serie um einen besonders wohnraumfreundlichen High-End-Standlautsprecher. Das Modell ist ab sofort verfügbar und vereint, so der Hersteller aus Schwäbisch Gmünd, herausragende Klangpräzision mit einer elegant schlanken Formensprache.

Die nuVero nova 12 misst dabei lediglich 111cm und begeistert optisch mit der formbetonten Schallwand mit großen Kantenradien. Hohe Klarheit, Transparenz und Authentizität, gepaart mit einem kräftigen, impulstreuen Tieftonbereich sind der akustische Fokus. Im Ergebnis wird ein sehr homogenes Klangbild mit hoher Ausgewogenheit und breitem Sweetspot realisiert. Auch bei geringem Pegel soll die nuVero nova 12 eine beeindruckend dynamische Kulisse und viel Emotionalität bieten. Dabei bei hoher Lautstärke mit Souveränität und Kontrolle überzeugen.

Beim nobel und mit Understatement auftretendem Lautsprecher hat man die Wahl zwischen weißem oder schwarzem Pianolack. Die nuVero nova 12 ist ab sofort im Nubert Online-Shop sowie in den Nubert-Stores verfügbar. Der Preis pro Stück beträgt 1.950 Euro.

