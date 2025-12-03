News

Top-Bewertungen für neue Laser-Projektoren Sony Bravia 8 & Bravia 9

Bildquelle: HiFi Forum Baiersdorf

Die neuen Laser-Projektoren Sony Bravia 8 und Bravia 9 erhalten starke Resonanz in der Fachpresse. Dabei überzeugen beide Modelle mit hoher Bildschärfe, hoher Farbpräzision, enormem Kontrastumfang und beeindruckender HDR-Performance. Letzteres wurde insbesondere bei What Hi-Fi? gelobt und dort erhielt der Bravia 9 auch die Höchstwertung von 5 Sternen. Auch andere englischsprachige Medien attestieren den Sony-Projektoren exzellente Werte und beschreiben die Modelle unter anderem als die derzeit stärksten ihrer Klasse.

Wer die beiden Projektoren in optimaler Umgebung erleben möchte, kann sich im HiFi Forum Baiersdorf von der Leistungsfähigkeit der neuen Sony-Modelle selbst überzeugen. Alle Sony-Modelle stehen auf Anfrage zum Testsehen bereit. Auch eine ISF-Kalibrierung ist möglich.

Weitere Infos dazu direkt hier:

