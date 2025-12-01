News
"Kill Her Goats" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
01.12.2025 (Karsten Serck)
Nameless Media veröffentlicht "Kill Her Goats" auf Ultra HD Blu-ray. Der Horror-Thriller von Steve Wolsh aus dem Jahr 2023 erscheint am 15.12.2025 als 4K Ultra HD Blu-ray-Mediabook mit mehreren Cover-Varianten. Die Ultra HD Blu-ray ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet.
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.