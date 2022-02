News

Nubert Aktivlautsprecher nuPro SP-200 und nuPro SP-500 beide lieferbar

Während andere Hersteller mit der Lieferfähigkeit vieler beliebter Produkte aus dem Portfolio hadern, kann Nubert die Ende 2021 neu auf den Markt gekommenen Aktivlautsprecher-Paare nuPro SP-200 (Regallautsprecher, 845 EUR Komplettpreis) und nuPro SP-500 (Standlautsprecher, 1.365 EUR Komplettpreis) sofort liefern. Wahlweise in weißer oder schwarzer Variante sind die modern gestalteten aktiven Schallwandler erhältlich. Die Verbindung des Master-/Slave-Paars erfolgt klassisch mittels Kabel. Bluetooth und auch HDMI sind an Anschlussformen unter anderem vorhanden. Die nuPro SP-500 bringen es auf eine Nennleistung von 2 x 20 plus 2 x 60 Watt, die nuPro SP-200 auf eine Nennleistung von 2 x 20 plus 2 x 40 Watt. Die nuPro SP-200 hatten wir bereits im Test und waren sehr überzeugt von dem Leistungsprofil, der sinnvollen Ausstattung inklusive "Hörizonterweiterung" (Nubert-eigene DSP-Tecfhnologie) und der attraktiven Optik.

