"Norah Jones: Little Broken Hearts" erscheint als "Deluxe Edition" auf CD & Vinyl LP

Norah Jones veröffentlicht ihr Album "Little Broken Hearts" aus dem Jahr 2012 in einer neuen remasterten Version auf CD und LP. Neben der einfachen Fassung mit den ürsprünglichen Songs der Erstveröffentlichung wird es auch zwei "Deluxe"-Editionen auf CD und Vinyl mit erweitertem Umfang geben.

Dabei handelt es sich um zusätzliche Bonus-Tracks, Remixe sowie eine bislang unveröffentlichte Live-Performance des Albums in Austin City, die mitsamt den Original-Aufnahmen als Doppel-CD und 3 LP-Set erscheinen.

"Norah Jones: Little Broken Hearts" wird ab dem 02.06.2023 im Handel erhältlich sein.

Tracklisting Deluxe Edition CD

CD1 Original-Album, Bonus-Tracks & Remixe

Good Morning

Say Goodbye

Little Broken Hearts

She's 22

Take It Back

After The Fall

4 Broken Hearts

Travelin' On

Out On The Road

Happy Pills

Miriam

All A Dream

Killing Time

I Don't Wanna Hear Another Sound

Out On The Road (Mondo Version)

Miriam (Peter Bjorn and John Remix)

Good Morning (David Andrew Sitek Remix)

She's 22 (David Andrew Sitek Remix)

Take It Back (David Andrew Sitek Remix)

After The Fall (David Andrew Sitek Remix)

CD 2 Live at Austin City Limits

Good Morning

Say Goodbye

Little Broken Hearts

She's 22

Take It Back

After The Fall

Out On The Road

Happy Pills

Miriam

All A Dream

Black

Tracklisting Deluxe Edition LP



LP1 Original-Album

Side A

Good Morning

Say Goodbye

Little Broken Hearts

She's 22

Take It Back

After The Fall

Side B

4 Broken Hearts

Travelin' On

Out On The Road

Happy Pills

Miriam

All A Dream

LP2 Bonus-Tracks & Remixe

Side A

Killing Time

I Don't Wanna Hear Another Sound

Out On The Road (Mondo Version)

Miriam (Peter Bjorn and John Remix)

Side B

Good Morning (David Andrew Sitek Remix)

She's 22 (David Andrew Sitek Remix)

Take It Back (David Andrew Sitek Remix)

After The Fall (David Andrew Sitek Remix)

LP3 Live at Austin City Limits

Side A

Good Morning

Say Goodbye

Little Broken Hearts

She's 22

Take It Back

After The Fall

Side B

Out On The Road

Happy Pills

Miriam

All A Dream

Black

