FinkTeam präsentiert BORG EPISODE 2 auf der High End in München

Bildquelle: FinkTeam / IDC Klaassen

Fünf Jahre ist der Original BORG Lautsprecher auf dem Markt, 2018 wurde er auf der High End in München vorgestellt. 2023 ist FinkTeam mit der "BORG EPISODE 2" vor Ort und will audiophile Enthusiasten mit noch besserer Bühnenabbildung und Leistungsfähigkeit überzeugen.

Das Gehäuse ist fast unverändert geblieben, lediglich die Bodenplatte erhielt eine neue Form, um den Lautsprecher leicht nach hinten neigen zu können. Der Tieftöner ist identisch, der Hochtöner erhielt nur eine kleine Änderung zur besseren Gehäuseentkopplung. Der große Sprung für mehr akustische Performance war die Frequenzweiche: Statt Widerstände zur Anpassung des Hochtonpegels zu verwenden, ist ein Transformator dafür zuständig. Ein solcher Übertrager wurde bereits in klassischen BBC-Lautsprechern, aber auch in großen Monitoren von JBL oder Tannoy eingesetzt.

Die VErsion in der BORG EPISODE 2 wird in Deutschland hergestellt und ist zum Schutz vor Vibrationen in Wachs vergossen. Der wichtigste Kondensator im System - der erste im Hochtonzweig - ist ein spezieller Duelund PP- und Silber-Hybrid-Kondensator, dem ein zweiter MUNDORF-Kondensator parallelgeschaltet ist. Ein neues Anschlussfeld mit neuen Einstellungen soll bei der Feinabstimmung der Wiedergabekette helfen.

Der Verkaufspreis für die neue Version ist 29.990 Euro. Es ist zudem möglich, bestehende BORG-Lautsprecher im Werk auf die neue Version aufzurüsten. Ein Upgrade-Preis steht allerdings noch nicht fest.

