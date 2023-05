News

Jackie Chan in "Ride On - Die zweite Chance" auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Plaion Pictures veröffentlicht "Ride On - Die zweite Chance" (Long ma jing shen) im August auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die neue Komödie mit Jackie Chan in der Rolle eines alternden Stuntmans erscheint am 24.08.2023 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook inklusive Blu-ray Disc sowie auch einzeln auf Blu-ray Disc. Beide Blu-ray-Varianten werden voraussichtlich mit DTS HD MA 5.1-Ton in Deutsch und Mandarin ausgestattet sein. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.

