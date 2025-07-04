News
Noch mehr frühe Prime Day-Angebote bei Amazon
04.07.2025 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Amazon hat noch vor dem "Prime Day" mehrere neue Aktionen gestartet. Neben einem erweiterten Gratis-Testraum für Prime Video Channels wie Apple TV+ oder MGM+ gibt es u.a. viele Bundle-Angebote für Fire TV, Echo und Fire HD-Geräte sowie zahlreiche Amazon-Eigenmarken mit 15% Rabatt beim Kauf von jeweils vier Artikeln:
- Amazon Prime Video Channels 30 Tage gratis testen
- Amazon Fire TV, Echo & Fire HD-Bundles reduziert
- 4 Amazon-Produkte mit 15% Rabatt kaufen
- Amazon Outlet-Produkte reduziert
weitere Angebote:
- "2 für 1 Sparpaket" mit Ultra HD Blu-rays & Blu-ray Discs (bis 07.07.)
- Spare 20 % beim Kauf von 2 Vinyl LPs & Boxsets (bis 30.09.)
- CD & Vinyl LP-Angebote der Woche (erweiterte Auswahl)
- Film & Band-T-Shirts bis 30% reduziert
- Paramount+ Channel bei Amazon Prime Video 3 Monate zum halben Preis (bis 10.07.)
- Audible 3 Monate gratis (Prime Deal) (bis 31.07.)
- Amazon Music Unlimited bis zu 4 Monate kostenlos
- Prime Day bei Amazon.de (08.-11.07.)
- Alle aktuellen Amazon-Angebote im Überblick
Als Amazon-Partner erhalten wir Provisionen für qualifizierte Verkäufe.
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.