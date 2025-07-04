News

Noch mehr frühe Prime Day-Angebote bei Amazon

Amazon hat noch vor dem "Prime Day" mehrere neue Aktionen gestartet. Neben einem erweiterten Gratis-Testraum für Prime Video Channels wie Apple TV+ oder MGM+ gibt es u.a. viele Bundle-Angebote für Fire TV, Echo und Fire HD-Geräte sowie zahlreiche Amazon-Eigenmarken mit 15% Rabatt beim Kauf von jeweils vier Artikeln:

weitere Angebote:

