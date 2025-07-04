News
Neuer "Star Trek: Strange New Worlds - Staffel 3"-Trailer online
04.07.2025 (Karsten Serck)
Paramount+ hat einen neuen Trailer für die dritte Staffel von "Star Trek: Strange New Worlds" veröffentlicht:
Die neuen Folgen laufen ab dem 17.07.2025 bei dem Streaming-Dienst. Zum Staffelauftakt werden gleich zwei Folgen gezeigt, die weiteren werden dann jeweils wöchentlich veröffentlicht. Eine vierte Staffel von "Star Trek: Strange New Worlds" ist bereits in Produktion. Mit der fünften Staffel soll die Serie dann enden.
