News

Die aktuellen 4K Ultra HD Blu-ray-Bestseller bei Amazon

04.07.2025 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)

Bei Amazon.de werden derzeit folgende 4K Ultra HD Blu-rays am meisten bestellt:

  1. Jurassic Park: Die Wiedergeburt - Steelbook
  2. Krull - Steelbook
  3. From the World of John Wick: Ballerina - Steelbook
  4. M3GAN 2.0 - Steelbook
  5. Drachenzähmen leicht gemacht - Steelbook
  6. Ein Minecraft Film
  7. Jurassic Park Trilogie - Steelbook 
  8. Dune: Part Two
  9. Like A Complete Unknown [4K Ultra HD Blu-ray]
  10. Jurassic Park: Die Wiedergeburt [4K Ultra HD Blu-ray]

Basis für die Top 10-Liste sind die Amazon.de Top 50-Bestseller-Charts für Ultra HD Blu-rays.

Highlights der kommenden Wochen & Monate:

Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Weitere News
Privacy Manager
  ZURÜCK