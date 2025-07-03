News
Die aktuellen 4K Ultra HD Blu-ray-Bestseller bei Amazon
04.07.2025 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Bei Amazon.de werden derzeit folgende 4K Ultra HD Blu-rays am meisten bestellt:
- Jurassic Park: Die Wiedergeburt - Steelbook
- Krull - Steelbook
- From the World of John Wick: Ballerina - Steelbook
- M3GAN 2.0 - Steelbook
- Drachenzähmen leicht gemacht - Steelbook
- Ein Minecraft Film
- Jurassic Park Trilogie - Steelbook
- Dune: Part Two
- Like A Complete Unknown [4K Ultra HD Blu-ray]
- Jurassic Park: Die Wiedergeburt [4K Ultra HD Blu-ray]
Basis für die Top 10-Liste sind die Amazon.de Top 50-Bestseller-Charts für Ultra HD Blu-rays.
Highlights der kommenden Wochen & Monate:
- Jurassic Park: Die Wiedergeburt - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Jurassic Park: Die Wiedergeburt [4K Ultra HD Blu-ray]
- Jurassic Park: Die Wiedergeburt [Blu-ray]
- Mission: Impossible - The Final Reckoning Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] Amazon-exklusiv
- Mission: Impossible - The Final Reckoning Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Mission: Impossible - The Final Reckoning [4K Ultra HD Blu-ray]
- Mission: Impossible - The Final Reckoning [Blu-ray]
- From the World of John Wick: Ballerina - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- From the World of John Wick: Ballerina [4K Ultra HD Blu-ray]
- From the World of John Wick: Ballerina [Blu-ray]
- M3GAN 2.0 - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- M3GAN 2.0 [4K Ultra HD Blu-ray]
- M3GAN 2.0 [Blu-ray]
- Blood & Sinners - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Blood & Sinners [4K Ultra HD Blu-ray]
- Blood & Sinners [Blu-ray]
- James Bond: Sean Connery 6-Film Collection - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- James Bond: Sean Connery 6-Film Collection [4K Ultra HD Blu-ray]
- Krull - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Accountant 2 [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Accountant 2 [Blu-ray]
- Drachenzähmen leicht gemacht - Steelbook (4K Ultra HD Blu-ray)
- Drachenzähmen leicht gemacht [4K Ultra HD Blu-ray]
- Drachenzähmen leicht gemacht [Blu-ray]
- Until Dawn [4K Ultra HD Blu-ray]
- Until Dawn [Blu-ray]
- Drop - Tödliches Date [4K Ultra HD Blu-ray]
- Drop - Tödliches Date [Blu-ray]
- 28 Years Later - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- 28 Years Later [Blu-ray]
- Timecop - Mediabook A [4K Ultra HD Blu-ray]
- Timecop - Mediabook B [4K Ultra HD Blu-ray]
- Final Destination 6: Bloodlines - Steelbook "Teaser" [4K Ultra HD Blu-ray]
- Final Destination 6: Bloodlines - Steelbook "Skull" [4K Ultra HD Blu-ray]
- Final Destination 6: Bloodlines [4K Ultra HD Blu-ray]
- Final Destination 6: Bloodlines [Blu-ray]
- The Amateur [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Amateur [Blu-ray]
- Der phönizische Meisterstreich [4K Ultra HD Blu-ray]
- Der phönizische Meisterstreich [Blu-ray]
- Black Bag - Doppeltes Spiel [4K Ultra HD Blu-ray]
- Black Bag - Doppeltes Spiel [Blu-ray]
- Warfare [4K Ultra HD Blu-ray]
- Warfare [Blu-ray]
- In The Lost Lands [4K Ultra HD Blu-ray]
- In The Lost Lands [Blu-ray]
- The Assessment - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.