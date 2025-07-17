News

"Night of the Living Dead" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

Plaion Pictures veröffentlicht "Night of the Living Dead" auf Ultra HD Blu-ray. Das auch als "Die Rückkehr der Untoten" bekannte Remake des George A. Romero-Horror-Klassikers von Tom Savini aus dem Jahr 1990 erscheint am 25.09.2025 mit der Uncut- und Kino-Fassung als Ultra HD Blu-ray-Steelbook.

Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und wird mit englischem Dolby Atmos-Ton und einem deutschen DTS HD MA 2.0-Mix ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind u.a ein Audio-Kommentar, Making of und Interviews geplant.

Bereits am 28.08.2025 erscheint "Verdammt, die Zombies kommen" (The Return of the Living Dead) auf Ultra HD Blu-ray.

