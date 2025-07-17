News

Neuer "Alien: Earth"-Trailer für Disney+ Serie online

Disney+ hat einen neuen Trailer für "Alien: Earth" veröffentlicht:

Die neue Serie von Noah Hawley (Fargo) soll am 13.08.2025 um 02:00 Uhr bei Disney+ mit einer Doppel-Episode starten. Jeweils eine neue Folge der insgesamt 8-teiligen Staffel wird jeden darauffolgenden Mittwoch ab 02:00 Uhr auf Disney+ zu sehen sein.

Offizielle Synopsis:

Im Jahr 2120 wird die Erde von fünf Konzernen regiert: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic und Threshold. In dieser Ära der Konzerne existieren Cyborgs (Menschen mit biologischen und künstlichen Komponenten) und Synthetics (humanoide Roboter mit künstlicher Intelligenz) neben den Menschen. Doch das Blatt wendet sich, als ein Technik-Wunderkind, der Gründer und CEO der Prodigy Corporation, eine neue Technologie entwickelt: Hybrids (humanoide Roboter, ausgestattet mit menschlichem Bewusstsein). Der erste Hybrid-Prototyp namens „Wendy“ markiert eine Zeitenwende im Wettkampf um die Unsterblichkeit. Nachdem Weyland-Yutanis Raumschiff mit Prodigy City kollidiert, treffen „Wendy“ und die anderen Hybrids auf rätselhafte und furchterregende Lebensformen, die sich jeglicher Vorstellungskraft entziehen.

