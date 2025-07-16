News

"Jeff Wayne: The War Of The Worlds" erscheint auf Blu-ray Disc & CD

Edel veröffentlicht "Jeff Wayne: The War Of The Worlds" auf Blu-ray Disc & CD. Die Musical-Version des Science Fiction-Klassikers von H.G.Wells wird als Boxset mit 16 CDs und zwei Blu-ray Discs präsentiert, die verschiedene Varianten und Live-Inszenierungen enthalten. Auf den Blu-ray Discs sind auch noch Hintergrund-Dokus und Interviews zu finden. In der Box sind zusätzlich noch mehrere Begleitbücher, eine "Story Map" und Kunstdrucke enthalten.

Der Verkaufsstart ist für den 14.11.2025 geplant.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.