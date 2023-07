News

Neues Samsung Galaxy Unpacked Event angekündigt

Samsung präsentiert am 26. August 2023 unter dem Motto "Join the Flipside" ein neues "Galaxy Unpacked"-Event, in dessen Rahmen die neuesten Galaxy-Geräte vorgestellt werden sollen.

Die Vorstellung wird als Live-Stream direkt auf der Samsung-Website zu sehen sein und startet am 26.08.2023 um 13:00 Uhr.

Im Rahmen des Events werden u.a. neue "Foldable"-Smartphones von Samsung erwartet, von denen bereits eines in der Teaser-Grafik auf der Samsung-Website zu sehen ist.

