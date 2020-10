News

"Der Prinz aus Zamunda" als Steelbook Ultra HD Blu-ray & Fortsetzung exklusiv bei Amazon Prime Video

Paramount wird laut Informationen von "Variety" die Rechte an "Der Prinz aus Zamunda 2" (Coming 2 America) voraussichtlich an Amazon verkaufen. Demnach soll Amazon für die Fortsetzung der Hit-Komödie mit Eddie Murphy rund 125 Millionen Dollar zahlen und die Streaming-Premiere bei Amazon Prime Video für den 18.12.2020 planen. Eine offizielle Bestätigung dazu gibt es bislang noch nicht.

Der neue "Zamunda"-Film dreht sich um den unehelichen Sohn von Prinz Akeem und neben Eddie Murphy sind auch wieder Arsenio Hall und James Earl Jones in Nebenrollen dabei.

Universal veröffentlicht am 03.12.2020 in Deutschland neben "Beverly Hills Cop" auch "Der Prinz aus Zamunda" auf Ultra HD Blu-ray. Die Erstauflage wird als Steelbook erhältlich sein. Zeitgleich erscheinen auch die Eddie Murphy-Filme "Auf der Suche nach dem Goldenen Kind" und "Vampire in Brookly" auf Blu-ray Disc.

Der Prinz aus Zamunda (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 1,78:1

Ton: Englisch (DTS HD MA 5.1), Deutsch (Dolby Digital 2.0)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

Anzeige

Dreharbeiten. Das Entstehen von Coming to America

Anprobe für Akeem: Die Kostüme von Coming to America

Entwicklung einer Figur: Die vielen Gesichter von Rick Baker

America komponieren: Das musikalische Talent von Nile Rodgers

Ein klassisches Interview mit Eddie & Arsenio

Original-Kinotrailer

Fotogalerie

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.